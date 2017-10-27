Федеральное бюро расследований (ФБР) вело наблюдение за Ли Харви Освальдом почти за месяц до убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Данные об этом содержатся в служебной записке офиса ФБР в Новом Орлеане (штат Луизиана), которая в числе 2891 документа была рассекречена спецслужбами США и опубликована на сайте Национального архива.
Записка датирована 25 октября 1963 года, почти за месяц до убийства Кеннеди, произошедшего 22 ноября. В ней говорится, что некий агент бюро работал с "кубинскими источниками" для получения информации о так называемом Комитете за честную игру для Кубы. Это движение выступало в поддержку лидера кубинской революции Фиделя Кастро.
В ФБР были уверены, что Освальд являлся членом этой организации, так как был страстным поклонником Фиделя Кастро и называл себя коммунистом. Сама записка была передана в Даллас (штат Техас), куда и перебрался будущий убийца президента США, отмечает ТАСС.
В документе указано, что Освальд мог попытаться "создать там дочернюю организацию" кубинского комитета. "Офис в Новом Орлеане будет поддерживать контакт с кубинскими источниками для выявления какой-либо активности этой организации, которая, вероятно, прекратила деятельность после отъезда из Нового Орлеана Ли Харви Освальда", - сказано в записке.
Версия, что убийца президента США направлялся и финансировался Кубой, существует давно. Один из источников, бывший кубинский агент Оскар Марино, ранее утверждал, что именно Гавана использовала Ли Харви Освальда, чтобы ликвидировать Джона Кеннеди.
Согласно заявлениям Оскара Марино, кубинцы хотели убрать президента США, поскольку тот был против революции, предпринял попытку свержения правительства Кастро и отдал указание ликвидировать его.
Кубинская разведка вышла на контакт с Ли Харви Освальдом в 1962 году по наводке КГБ СССР. Освальд тогда только вернулся в США после 2,5 года жизни в Советском Союзе и привез с собой русскую жену Марину). "Он был полон ненависти, так что мысль о совершении убийства у него была. И мы это использовали", - утверждал Марино.
Возможная связь Освальда с кубинской разведкой рассматривалась ФБР сразу после убийства Кеннеди. Однако агента ФБР, отслеживавшего посещение Освальдом Мексики, где находилось ближайшее к США кубинское посольство, отозвали через три дня после начала расследования, а само дело закрыли, передает newsru.com.
Пришедший на смену Кеннеди Линдон Джонсон также подозревал, что вина за убийство лежит на Кубе, которая действовала по указке Москвы.
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