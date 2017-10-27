Американские военные признали, что Санта-Клаус существует

Командование ВВС США признало, что Санта-Клаус существует.

Вопрос о реальности рождественского персонажа был поднят военными из-за спора в соцсетях между двумя базами ВВС — Уайтмен в штате Миссури и Майнот в Северной Дакоте. Военные так разгорячились, что командование пригрозило "оставить их без телевизора" в наказание за ненадлежащее поведение. Когда эта угроза не сработала, пришлось прибегнуть к более жестким мерам. "Санта не принесет вам ничего в этом году… потому что его не существует!" — пригрозило командование военнослужащим в Twitter.

Запись вызвала ажиотаж среди журналистов и пользователей соцсетей. Командованию ВВС пришлось объяснить, что заявление было лишь попыткой призвать к порядку военнослужащих двух авиабаз.

"Санта — настоящий", — говорится в сообщении пресс-службы американской авиации в Twitter.

Пресс-служба ВВС США также напомнила, что в канун Рождества любой желающий сможет узнать о местонахождении Санты из сообщений Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD), которое традиционно следит за тем, как он доставляет подарки детям по всему миру.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD), пишет

РИА Новости

Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.





