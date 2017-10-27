Новый гражданский беспилотный летательный аппарат АТ200, способный нести 1,5 тонны полезного груза, протестирован в четверг в округе Пучэн китайской провинции Шэньси.
Как сообщило Центральное телевидение КНР в пятницу, длина нового дрона составляет 11,84 метра, высота — 4,04 метра, а размах крыльев достигает 12,8 метра. Он может вмещать грузы общим объемом до 10 кубических метров.
Его максимальная взлетная масса составляет 3,4 тонны, пишет РИА Новости
БПЛА может развивать скорость до 313 километров в час, а заряда его батарей хватает на восемь часов. При полной загрузке ему требуется всего 200 метров взлетно-посадочной полосы для взлета и посадки.
Разработчики рассчитывают, что новый дрон сможет решить проблему с доставкой грузов в первую очередь в труднодоступных горных районах.
Пока неизвестно, когда дрон поступит в коммерческое использование.
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