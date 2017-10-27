Депутаты одобрили поправки в госбюджет

Парламент принял поправки к государственному бюджету на 2017 год, предполагающие повышение доходов и расходов, а также сокращение внешнего финансирования.

Как передает Инфотаг, доходная часть бюджета увеличивается на 541,7 млн. леев до 33,766 млрд. леев, расходная часть - на 416,3 млн. леев до 37,796 млрд. леев. Дефицит бюджета сокращается на 125,4 млн. леев и составит чуть более 4 млрд. леев или 3% к ВВП.



"На увеличение поступлений в бюджет повлиял стремительный рост экспорта и импорта за восемь месяцев, за счет чего увеличились таможенные и налоговые сборы. Положительно сказался и рост средней зарплаты по экономике за шесть месяцев - на 12,3%", - пояснил министр финансов Октавиан Армашу.



По его словам, таможенные сборы увеличиваются на 2,149 млрд. леев или на 7,5% в сравнении с предусмотренным показателем до поправок. Также увеличиваются и другие сборы на 255 млн. леев.



Поступления в бюджет от грантов сократятся на 1,853 млрд. леев или на 61% от плана. Внешние гранты на поддержку бюджета сократятся на 1,589 млрд. леев. В 2017 г. Молдова получит финансовую поддержку бюджета на реализацию программ по либерализации визового режима - 109,4 млн. леев, на реформу в области публичных финансов - 137,6 млн. леев, на либерализацию торговли в рамках Соглашения DСFTA - 64,5 млн. леев и на реформу полиции - 150,5 млн. леев.



"Повышение расходов частично связано с ростом зарплат преподавательского и другого персонала в сфере образования", - отметил Армашу.



Общий государственный долг составит 57,363 млрд. леев, что на 5,452 млрд. леев. По отношению к ВВП долг сократится на 5,3 п. п. К 31 декабря 2017 г. долг по отношению к ВВП составит 38,7%. В общем государственном долге 58% приходится на внешний долг.