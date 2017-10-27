WikiLeaks предложил 100 тысяч долларов за секретные документы по убийству Кеннеди

Организация WikiLeaks предложила награду в 100 тысяч долларов за засекреченную часть обнародованного архива документов по делу об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

Ранее в США впервые были опубликованы около 3 тысяч документов об убийстве президента — база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов, пишет РИА Новости

"WikiLeaks выдаст 100 тысяч долларов в качестве награды за нераскрытые документы про Джона Кеннеди, если они демонстрируют нарушение закона, неэффективность или административную ошибку", — говорится в сообщении организации в Twitter.

Президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об убийстве. При этом Трамп заявил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.

Ресурс WikiLeaks известен публикациями секретной информации от анонимных источников или при ее утечках. Организация публиковала утечки конфиденциальных документов ЦРУ, переписку из предвыборного штаба президента Франции Эммануэля Макрона и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также секретные документы, касающиеся расследования деятельности Федеральной разведывательной службы Германии (БНД).







