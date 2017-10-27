В суд передано дело администратора столичного казино

Уголовное дело против администратора кишиневского казино, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением, повлекшим значительный ущерб, передано в суд.

По данным прокуроров, он, нарушая существующие правила о лицензировании игровых мест, санкционировал установку в зале казино пяти игровых столов. С них не взимались сборы, что нанесло ущерб бюджету на 534 тыс. леев.

Использование этих игровых мест в 2012-2016 гг. позволило владельцам казино присвоить неучтенную выручку на 15 млн. леев. Нарушения в злачном месте были обнаружены в ходе внезапной проверки компетентных органов.

Администратору грозит до шести лет лишения свободы или крупный штраф, передает Инфотаг.