Производителей мармеладных мишек заподозрили в использовании рабского труда

Немецкую кондитерскую компанию Haribo, известную производством золотых мармеладных мишек, обвинили в использовании рабского труда на своих предприятиях в Бразилии.

Такое обвинение в адрес компании, на которую работают 7 тысяч сотрудников в 10 странах, прозвучало в документальном фильме, снятом одним из немецких телеканалов, сообщает Reuters.

В фильме утверждается, что эксплуатации подвергаются работники плантаций, на которых производится так называемый карнаубский воск, являющийся одним из основных ингредиентов при производстве конфет. Помимо того, что этим людям приходится спать под открытым небом, им также ограничивают доступ к питьевой воде и крайне незначительно оплачивают их труд.

Представитель Haribo заявил, что компания со всей серьезностью относится к данным обвинениям и намерена провести проверку условий труда на предприятиях, с которых получают продукцию ее основные поставщики.

Карнаубский воск производится в основном на плантациях, расположенных в северо-восточных штатах Бразилии, и используется при производстве различных продуктов, от машинного масла до зубных нитей.

В кондитерской отрасли именно он делает мармеладные конфеты такими блестящими и предотвращает их слипание друг с другом внутри упаковки, отмечает Вести.ру.