В Великобритании испытали сверхзвуковой автомобиль. ВИДЕО

Первые испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC состоялись на аэродроме городка Ньюквей в Великобритании.

В первой фазе тестирования болид смог разогнаться на взлетно-посадочной полосе до 322 км в час за 9 секунд, сообщает британское издание Autocar.

За рулем машины находился командир эскадрильи Королевских ВВС Энди Грин, которому принадлежит мировой рекорд скорости для автомобиля. Отмечается, что трехкилометровая длина взлетно-посадочной полосы не позволила болиду Bloodhound SSC достичь более высокой скорости.

Под капотом автомобиля установлен двигатель истребителя Eurofighter Typhoon. Этого мотора должно хватить, чтобы разогнать автомобиль до 1046 км/ч, после этого начинает работать ракетная гибридная силовая установка. Суммарная мощностью моторов - 133151 лошадиная сила, пишет nv.ua

Для первых испытаний, автомобиль был оснащен углеродистыми дисковыми тормозами и колесами с резиновыми шинами Dunlop от истребителей Electric Lightning. Для более скоростных прогонов поставят прочные алюминиевые диски, поскольку резиновые шины не выдерживают такой скорости. Ожидается, что при полной мощности Bloodhound достигнет скорости в 1000 миль в час меньше, чем за минуту.

Предполагается, что Bloodhound SSC станет первой машиной, которая сможет превысить скорость в 1609 километров в час. Следующие испытания пройдут на дне озера Хэкскин-Пэн в ЮАР.