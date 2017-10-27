Итальянский активист покрасил воду фонтана Треви в Риме в красный цвет

В столице Италии Риме активист Грациано Чеккини добавил краситель красного цвета в воду фонтана Треви.

Как пишет The Guardian, Чеккини окрасил самый большой римский фонтан в знак протеста против коррупции в стране.

Очевидцы рассказали, что активист забрался на край фонтана и залил краситель в воду. После этого его задержала полиция, сообщает nv.ua

Чеккини заявил, что протест был "криком о том, что Рим не умер, что он жив и готов вновь стать столицей искусства, жизни и эпохи Возрождения".

Отметим, 10 лет назад итальянский активист выступил организатором такой же акции протеста.

Городские власти осудили действия Чеккини.

"Подобные действия показывают незнание и полное отсутствие гражданского смысла", - сказал заместитель мэра Лука Бергамо.

Мэрия распорядилась слить воду в фонтане, чтобы не допустить ущерба, который краситель мог бы нанести его механизму.