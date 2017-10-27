Toyota планирует выпускать десятки тысяч авто с водородным двигателем

Компания Toyota рассчитывает перейти на водородную технологию второго поколения и увеличить продажи подобных авто. Планы компании были озвучены во время "домашнего" автосалона в Токио.

Следующее поколение автомобилей с двигателями на водородных топливных ячейках по стоимости будет сравнимо с бензиново-электрическими гибридными машинами. Компания планирует увеличить производство таких машин в 10 раз в ближайшие 8 лет.

"В начале 2020-х годов мы запустим технологию водородного топлива следующего поколения, это обеспечит существенный шаг вперед. Сегодня производство Mirai ограничено 3000 автомобилей в год, но к 2025 году мы ожидаем, что эта цифра станет в десять раз больше", - заявил генеральный менеджер бизнес-планирования Toyota Наомичи Хата.

В настоящее время гибридная Toyota Prius стоит около $25000, а водородная Mirai продается примерно за $70000 - в связи с затратами на ее разработку. Однако новое поколение водородной топливной технологии будет значительно дешевле в производстве, уверяют в Toyota.

"В результате этих достижений мы ожидаем, что в Японии, по крайней мере, гибридные и водородные автомобили будут стоить примерно одинаково", - добавил Хата.

При этом, представитель Toyota не затронул проблемы инфраструктуры, так что неясно, как Toyota будет справляться с ними в ближайшие годы. Возможно, правительство Японии даст толчок к увеличению числа водородных заправочных станций по всей стране, сообщает nv.ua