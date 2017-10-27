Предсказание: уровень IQ роботов достигнет 10 000

Роботы будут в 100 раз умнее, чем 30-летний среднестатистический человек, заявил гендиректор японской компании SoftBank Масаеси Сон, выступая на мероприятии в саудовском Эр-Рияде.

IQ (коэффициент интеллекта) среднего 30-летнего человека равен 100. Более 140 принадлежит уже «гению». Но через 30 лет люди увидят, насколько интеллект роботов превзошел и своих ранних прототипов, и самих создателей.

Масаеси Сан уверен, что к 2047 году искусственный интеллект приобретет IQ с показателем в 10 000, передает Моя планета.

Уже сейчас роботы вроде Пеппер (производства Softbank Robotics) умеют воспринимать человеческие эмоции, считывая выражение лица и улавливая тональность голоса. Но эти возможности — всего лишь начальный уровень.

«Через тридцать лет они будут учиться самостоятельно и, возможно, будут над нами посмеиваться. Они останутся милыми, но станут суперумными», — уверен миллиардер. По его словам, так называемая сингулярность — момент, когда искусственный интеллект превзойдет человеческий, — произойдет уже в этом столетии. Это не значит, что людям не останется места на Земле: «Одна из областей, где люди всегда будут лучше роботов, — это творчество».

Компания SoftBank инвестирует в создание гигантского города роботов в Саудовской Аравии. Планируется построить полностью инновационный космополитичный город, где роботы станут обслуживать людей в различных сферах.

Саудовские власти уже сделали важный шаг к технологическому прогрессу: они выдали гражданство человекоподобной машине по имени София. Она получила подданство после выступления на конференции «Инвестиционная инициатива будущего». Робот не стала скромничать и назвала это событие историческим.