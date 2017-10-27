Сделай сам: жители уральского поселка скинулись на дорогу к их домам

Жители поселка Садовый под Екатеринбургом за свой счет заасфальтировали дорогу, которая ведет к их домам, - ранее им в этом отказала районная администрация, сообщает сайт E1.ru.

По словам сельчан, за всеми дорогами в поселке они уже два года ухаживают сами и написали много писем в администрацию Орджоникидзевского района, в ответ же получали отписки. "Нас будто отрезали от цивилизации, и никто ничего делать для нас не хочет", - сетует одна из женщин.



Тогда жители решили скинуться на материалы и технику, и теперь к поселку ведет 340 метров свежего асфальта, передает newsru.com.



В администрации E1.ru рассказали, что действительно не собирались класть асфальт на нужную сельчанам дорогу, так как, по мнению властей, этой категории дорог асфальт не положен да и ездит по ней слишком мало машин. В руководстве пояснили, что летом 2017 года они дважды выравнивали этот участок дороги с помощью грейдеров в рамках выделенного финансирования.