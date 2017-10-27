В Киеве водитель грузовика похитил с птицефабрики яиц на 30 тысяч долларов

Сотрудники Барышевского отдела полиции оперативно разыскали грузовой автомобиль Volvo, водитель которого по поддельным документам вывез с птицефабрики куриные яйца на сумму 800 тыс. грн, сообщает в соцсети полиция Киевской области.

О краже в полицию заявил директор Березанской птицефабрики. Водитель был задержан на одной из улиц в Киеве.

«Подозреваемый - 40-летний уроженец столицы пояснил, что автомобиль находится в его собственности, и что его наняли неизвестные люди для доставки груза. Адрес пункта прибытия должны были указать позже», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса ("мошенничество"). Полицейские принимают все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации похищения продукции, пишет УНИАН.



