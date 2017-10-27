Лондонская семья запрещает детям играть в куклы

На британском сайте объявлений о поиске работников появился довольно интересный запрос от лондонской семьи. Они ищут няню для своих детей. И она должна обращаться с ними так, будто у них нет пола.

Родители просят не называть детей «зайчиками» и «котятами», и никаких «он» и «она», конечно тоже. Играть в куклы, например, в Барби, им тоже нельзя, ведь это наталкивает малышей на мысль об определенном поле. У семьи есть список разрешенных игрушек, и няня должна следить, чтобы дети играли только с ними. Кстати, такой же список есть и насчет мультфильмов и книг, передает tlum.ru.

В обязанности няни будет входить задача забрать детей из сада, отвести домой, приготовить ужин и дождаться с ними возвращения родителей. В объявлении семья пожаловалась, что все предыдущие кандидаты не могли выполнить их условия.