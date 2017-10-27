Саудовская Аравия первой в мире предоставила гражданство роботу

Саудовская Аравия первой в мире предоставила гражданство роботу. Изготовленный в Гонконге человекоподобный робот по имени София получил удостоверение во время конференции, посвященной инвестициям.

Новоиспеченная гражданка поблагодарила государство и отметила, что хочет помогать людям сделать мир лучше. Получить гражданство Саудовской Аравии на самом деле достаточно сложно, пишет УНИАН.

Почти треть населения страны – это иностранные рабочие и члены их семей, которые годами не могут получить официальный статус. "Мой искусственный интеллект построен на человеческих ценностях, таких как мудрость, доброта, сочувствие. Я стремлюсь стать чутким роботом", – сообщила София.

На беспокойство относительно возможной опасности роботов с искусственным интеллектом София ответила: "Вы слишком много читаете Илона Маска".

В своей речи София подчеркнула, что обладает уникальной для работа особенностью – умением проявлять свои эмоции с помощью мимики.

"Я хочу жить как люди. Поэтому мне нужно проявлять свои эмоции для взаимопонимания и доверительных взаимоотношений с людьми", – добавила она.





