Минобороны России представило видео пуска четырех межконтинентальных баллистических ракет. На ролике продолжительностью 97 секунд показаны пуск ракеты «Тополь», взлет двух стратегических бомбардировщиков, а также три пуска ракет с подлодок.
Учения ракетных войск стратегического назначения прошли вечером 26 октября, передает Лента.ру. «По результатам тренировки задачи были выполнены в полном объеме. Все учебные цели успешно поражены», — отметили в военном ведомстве.
Ядерная триада включает в себя стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Данные компоненты были задействованы в ходе последних испытаний.
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