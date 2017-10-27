"Лаборатория Касперского" случайно получила доступ к файлам Агентства по нацбезопасности США

В компании заявили, что файлы попали к ним в рамках стандартной процедуры загрузки исследуемых вирусов с компьютеров пользователей.

«Лаборатория Касперского» случайно держала доступ к файлам, которые были связаны с Агентством национальной безопасности США. Об этом рассказал основатель компании Евгений Касперский, пишет «Meduza».

Изданий отмечает, что в 2014 году аналитики компании сообщили ему, что загрузили данные о команде хакеров Equation Group, однако среди них оказались также и документы агентства нацбезопасности США.



Сообщается, что файлы попали в "Лабораторию" в рамках стандартной процедуры загрузки исследуемых вирусов с компьютеров пользователей, и сразу же были удалены, пишет УНИАН





