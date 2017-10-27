Глава кабмина встретился с экспертами миссии МВФ

Премьер-министр Павел Филип провел сегодня встречу с группой экспертов Международного валютного фонда во главе с Беном Келмансоном.

Как сообщает Молдпрес, в начале встречи премьер коснулся главных реформ правительства в области бизнес-среды, правосудия и социальной сферы. Глава исполнительной власти сказал, что меры по улучшению деловой среды уже дают результаты и что эти усилия продолжатся. Особое внимание было уделено реформе государственной администрации, которая значительно продвинулась вперед.

Среди приоритетов правительства на среднесрочный и долгосрочный период отмечались образование, обеспечение верховенства закона и улучшение инфраструктуры дорог. Павел Филип сказал, что правительство ждет поддержки и помощи МВФ в осуществлении важных реформ.

Возглавляющий команду экспертов МВФ Бен Келмансон отметил, что в некоторых секторах наблюдается прогресс и что эти усилия необходимо продолжить. Так, будет изучена ситуация в финансовой, налогово-бюджетной и энергетической сферах. В то же время он уточнил, что цель нынешней миссии – выявление краткосрочных экономических изменений и долгосрочных перспектив, а также пересмотр выполнения обязательств властей в рамках программы с МВФ. Результаты оценки будут изложены в окончательном отчете.

Миссия экспертов МВФ находится с рабочим визитом в Республике Молдова с 25 октября по 7 ноября 2017 года.

Трехлетняя программа властей Республики Молдова, поддержанная МВФ, была принята 7 ноября 2016 года. Она финансируется за счет кредита на общую сумму примерно 182 млн. долларов, из которых 59 млн. уже выделены.