Легально работающие в Турции молдаване смогут получать пенсии

Граждане Республики Молдова, которые легально работают в Турции, смогут получать пенсию. Сегодня парламент Республики Молдова ратифицировал Соглашение в области социального страхования между Республикой Молдова и Турецкой Республикой.

Как сообщает МОЛДПРЕС, соглашение было подписано в Кишиневе 5 мая этого года. Соглашение призвано обеспечить рамки социальных гарантий будущим пенсионерам, работникам-мигрантам, которые проживают и/или трудятся на территории сторон Соглашения.

Таким образом, граждане Республики Молдова, которые временно трудились в Турции, смогут получить там пенсию по возрасту и другие социальные выплаты: пособие по материнству, пособие по безработице, пособия по временной нетрудоспособности, пенсии и пособия по ограничению возможностей, пособия на погребение, пенсию по случаю потери кормильца.

При назначении пенсии каждая из сторон будет применять национальное законодательство в данной сфере, и будет выплачивать пенсию лишь за тот период, в течение которого вносились страховые взносы, путем применения принципа пропорциональности.

Республика Молдова подписала соглашения в области социального страхования с 13 государствами-членами ЕС, 11 из которых уже успешно применяются.