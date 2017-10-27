Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании

Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость от Испании.

За независимость проголосовали 72 депутата, против выступили 10, еще двое воздержались, сообщает ВВС.

Премьер Испании Мариано Рахой уже заявил, что законность в Каталонии будет восстановлена. "Я призываю всех испанцев сохранять спокойствие", - написал он в "Твиттере".

Накануне президент Каталонии Карлес Пучдемон отказался от требования Мадрида провести досрочные выборы.

По его словам, он не смог получить от правительства Испании достаточные гарантии того, что этот шаг предотвратит введение в Каталонии прямого правления из Мадрида.