Парламент Молдовы объявил конкурс на поставку горячих блюд в свою столовую

Секретариат парламента Молдовы объявил о проведении 6 декабря c.г. (10:00) конкурса на поставку горячих блюд в столовую Парламента Молдовы.

Предложения нужно представить до 16:00, 1 декабря 2017 г. Критерий оценки оферт – наиболее выгодная рыночная цена (за меню/100 гр.)

Согласно обязательным минимальным требованиям, для предоставления услуг бортового питания (доставка приготовленных блюд на раздаточную линию) в столовой парламента поставщик должен обеспечить широкий ассортимент горячих и холодных блюд, соответствующих национальной и европейской кухне.



Предварительно за 5 дней нужно будет представлять меню, обеспечивающее разнообразный выбор блюд: аперитивы, холодные закуски (5-6 названий); первое блюдо (2-3 названия); второе блюдо (5-6 названий); гарнир (3-4 названия); молочные продукты, фрукты, напитки, соки и др. Кроме того, будет оговорена возможность предоставления периодически за отдельную плату услуг бортового питания на мероприятиях в здании парламента (встречи, конференции, семинары и др.).



Оговорено, что блюда должны быть приготовлены из качественных продуктов, сопровождаемых соответствующими сертификатами качества, с указанием сроков подготовки и сроков хранения, пишет noi.md.

Цены/меню будут подробно указаны на типы блюд, включенных в меню, и в соответствии с представленным предложением. Доставка блюд будет осуществлена с кассовым чеком.

Бар, расположенный в столовой, будет снабжен ассортиментом соответствующих ему продуктов, с ценами, указанными для каждого продукта (салаты, сэндвичи, блинчики, пудинги, кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки, кофе, чай и др.). График работы бара: понедельник-пятница 8.00-17.00 с возможностью изменения в соответствии с графиком работы парламента. График работы столовой: 11.30-15.00.

Оговорено, что при этом поставщику горячих блюд в столовую парламента необходимо иметь: помещения, оснащенные необходимой современной техникой в соответствии с требованиями технологической подготовки и санитарно-эпидемиологическими нормами для приготовления блюд; профессиональный персонал, имеющий медицинские справки, согласно требованиям в данной области.

Форма одежды и поведение персонала должны соответствовать нормам поведения и действующему законодательству. Требуется также наличие у поставщика машины, оборудованной в соответствии с санитарными требованиями, санитарного паспорта для перевозки пищевых продуктов и приготовленных блюд; возможность обеспечить обслуживание через линию самообслуживания;