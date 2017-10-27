В Молдове подорожают сигареты: сколько теперь будет стоить одна пачка

Парламент утвердил проект о повышении минимальной стоимости сигарет в первом чтении.

Таким образом, теперь самая дешевая пачка сигарет без фильтра в Молдове вскоре будет стоить около 10 леев, что на три лея больше, чем сейчас.

Сигареты же без фильтра, но с мундштуком будут стоить минимум 12 леев за пачку.

При этом минимальная стоимость одной пачки сигарет с фильтром останется неизменной — 16 леев.

Автор законопроекта, демократ Юрий Киореску отметил, что повышение цен принесет в госбюджет около 12 миллионов леев до конца года.

Ранее правительство обязалось поэтапно повышать акцизы и цену сигарет, чтобы к 25-му году они стоили, как в Европе.





