За последние сутки из РФ были депортированы пять молдавских граждан и один из ЕС

Пять молдавских граждан были депортированы из Российской Федерации. В последние 24 часа один наш соотечественник был депортирован из ЕС. Данные были представлены пресс-службой Таможенной службы

Согласно данным, в пунктах пересечения поток граждан составил 47 902 пересечений, из которых 28 518 – пересечений граждан Р. Молдова. Трафик транспортных средств составил 12 387 пересечений, отмечено большое количество транспорта, зарегистрированного в РМ – 6 372 , пишет noi.md В течение 24 часов были зарегистрированы следующие правонарушения: - пять человек нарушили правила пересечения КПП; - две попытки незаконной перевозки товаров через границу; - два иностранных гражданина превысили срок пребывания на территории Республики Молдова; - восемь водителей нарушили правила использования виньеток; - одно нарушение правил пассажирских перевозок; - шесть человек, находящихся под подпиской о невыезде, были задержаны в результате обмена информациями с национальными правоохранительными органами.

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