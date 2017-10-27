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Сенат Испании отобрал автономию у Каталонии
// фото: ANNA-News
18:24, 27 Oct 2017
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Верхняя палата парламента Испании – Сенат – в пятницу, 27 октября, большинством голосов дала добро премьер-министру страны Мариано Рахою на отстранение от власти региональной администрации Каталонии. За активацию статьи 155 Конституции проголосовали 214 депутатов. Против высказались 47 сенаторов, один воздержался.

Активация статьи 155 Конституции Испании дает правительству полномочия "принимать все необходимые меры для принуждения" региона в условиях кризиса. В Испании статья 155 применена впервые с 1978 года.

Принятое правительством Испании еще 21 октября решение о лишении полномочий каталонского правительства может вступить в силу 28 октября.

Помимо этого, сенаторы проголосовали за проведение в Каталонии в течение ближайших шести месяцев новых парламентских выборов, которые могут состояться уже в январе 2018 года, пишет korrespondent.net

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