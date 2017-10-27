Издание Siberian Times публикует эффектные фото Сергея Анисимова, который запечатлел быстро движущийся шар над сибирской тайгой на фоне северного сияния. По его словам, светящийся шар поднялся из-за деревьев и двинулся в его сторону. Мужчина сначала принял объект за след от мощного прожектора, но скорость происходящего заставила его отбросить эту версию. Затем шар начал превращаться в дугу и постепенно рассеялся.
Жители разных регионов Сибири живо отреагировали на событие. «Я вышел покурить и подумал, что это конец света», «Пришельцы прибыли», «Хорошо, что я был не один, а то уже начинал думать, что у меня галлюцинации», «Пробел в пространственно-временном континууме» — такие отзывы оставили очевидцы.
Оказалось, что многочисленные зрители наблюдали испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк в сторону полигона Куру на Камчатке. Эффект усилился за счет северного сияния, пишет moya-planeta.ru
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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БЛИЗНЕЦЫ
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День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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РАК
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День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Повысится Ваша деловая активность.
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ЛЕВ
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День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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