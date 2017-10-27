Жители Сибири увидели в небе огромный светящийся шар. ВИДЕО

Издание Siberian Times публикует эффектные фото Сергея Анисимова, который запечатлел быстро движущийся шар над сибирской тайгой на фоне северного сияния. По его словам, светящийся шар поднялся из-за деревьев и двинулся в его сторону. Мужчина сначала принял объект за след от мощного прожектора, но скорость происходящего заставила его отбросить эту версию. Затем шар начал превращаться в дугу и постепенно рассеялся.

Жители разных регионов Сибири живо отреагировали на событие. «Я вышел покурить и подумал, что это конец света», «Пришельцы прибыли», «Хорошо, что я был не один, а то уже начинал думать, что у меня галлюцинации», «Пробел в пространственно-временном континууме» — такие отзывы оставили очевидцы.

Оказалось, что многочисленные зрители наблюдали испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк в сторону полигона Куру на Камчатке. Эффект усилился за счет северного сияния, пишет moya-planeta.ru