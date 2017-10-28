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Итальянца осудили на 24 года за умышленное заражение женщин ВИЧ
// фото: AFP
14:10, 28 Oct 2017
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Итальянский бухгалтер Валентино Таллуто приговорен к 24 годам тюрьмы за умышленное заражение 30 женщин вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

33-летний мужчина занимался незащищенным сексом по крайней мере с 53 женщинами, после того как у него в 2006 году был диагностирован ВИЧ, следует из его дела. Младшей из них было 14 лет, когда они познакомились.

Бухгалтер, по версии обвинения, искал своих жертв в социальных сетях и на сайтах знакомств. Он был арестован в ноябре 2015 года. На судебном процессе адвокат Таллуто уверял, что хотя действия его клиента и были опасными, в них не было злого умысла.

Однако женщинам, которые просили его воспользоваться презервативом, обвиняемый говорил, что у него аллергия или что он только что прошел тест на ВИЧ, сообщает агентство Франс пресс. А когда некоторые из его партнерш узнавали, что заражены потенциально смертельно опасным вирусом, Таллуто отрицал, что у него ВИЧ.

От женщин, которых он инфицировал, заразились еще трое мужчин и один ребенок, передает ВВС.

Прокурор Елена Нери заявила в суде, что действия обвиняемого были направлены на то, "чтобы сеять смерть". Она требовала для него пожизненного заключения.

Сам Таллуто, чья мать также была ВИЧ-инфицирована, доказывал суду, что если бы было действительно так, как считает прокурор, то он не стал бы заводить серьезные отношения.

"Многие из девушек знают моих друзей и мою семью, - уверял он. - Говорят, что я хотел заразить столько людей, сколько было возможно. В таком случае я бы лучше искал случайный секс в барах и не приводил бы их в мою жизнь".

Судьям потребовалось больше десяти часов, прежде чем огласить вердикт. Как сообщают местные СМИ, жертвы Таллуто плакали, когда судья читал приговор.




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