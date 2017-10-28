Компания Facebook объявила об изменениях, которые должны сделать более прозрачной политическую рекламу в соцсети. Ранее компания подверглась критике после сообщений о трех тысячах рекламных объявлениях политического характера, связанных с Россией.
Рекламодатели должны будут предоставлять больше информации, позволяющей идентифицировать их, написал в своем аккаунте руководитель Facebook Марк Цукерберг. Соцсеть, по его словам, будет маркировать их рекламу как политическую, а "они должны будут раскрыть, кто за нее платит".
"Вы также будете иметь возможность посмотреть, сколько заплатил рекламодатель, что за люди смотрят эту рекламу и сколько было просмотров, - сообщил Цукерберг. - Наша цель - полностью запустить это в США перед промежуточными выборами в 2018 году".
Компания также собирается нанять несколько тысяч модераторов для выявления политической рекламы. Эти меры предприняты на фоне сообщений о том, что поддерживаемые властями России группы использовали объявления в социальных сетях для вмешательства в выборы в США в 2016 году, передает ВВС.
В начале сентября этого года руководство Facebook заявило, что в течение почти двух лет фейковые учетные записи, связанные с Россией, покупали политическую рекламу в соцсети.
На примерно три тысячи объявлений с июня 2015 по май 2017 года, по данным Facebook, было потрачено около 100 тыс. долларов. Расследование коснулось и рекламы в сервисе обмена фотографиями Instagram, который принадлежит компании.
В адрес Facebook звучала критика с требованием большей прозрачности. После чего компания объявила, изменит алгоритм работы с платными постами, в том числе введет "дополнительную оценку и одобрение сотрудниками".
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