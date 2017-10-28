В Донецкой области произошел взрыв в кафе

В Константиновке, Донецкой области Украины, в одном из кафе произошел взрыв гранаты. Ранения получили два человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

"В результате взрыва ранения получили двое посетителей заведения в Константиновке. У них возник конфликт с другим отдыхающим, который вытащил боевую гранату и бросил ее в сторону своих оппонентов. Полиция задержала подозреваемого. Открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

28 октября в полночь из больницы поступила информация о том, что с осколочными ранениями обратились два гражданина, 1987 и в 1986 годов рождения. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Пострадавшие рассказали, что телесные повреждения получили около местного развлекательного заведения, расположенного по ул. Белоусова.