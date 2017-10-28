Коалиция США готовит наступление на ИГ в Сирии

Официальный представитель коалиции во главе с США полковник Райан Диллон сообщил, что готовится наступление на сирийский город Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор, который считают оплотом боевиков "Исламского государства".

"Мы должны закрепить успехи, достигнутые Сирийскими демократическими силами на нефтяных месторождениях Омара (в провинции Дейр-эз-Зор − ред.) и продолжать зачищать районы, которые по-прежнему являются территорией ИГ… А затем готовиться к наступлению на Абу-Камаль, где, как мы считаем, сейчас находится основная часть руководства ИГ", − заявил Диллон

По его данным, после взятия Ракки и иракского Мосула руководство ИГ должно находиться в городе Абу-Камаль.

Представитель коалиции не указал, сколько потребуется времени на окончательный разгром "Исламского государства". В качестве примера Диллон назвал контраст между затяжной операцией по освобождению Мосула и операции в Тель-Афаре, где освобождение прошло быстрее запланированного.

"Идея халифата больше не реальна… Они (боевики ИГ − ред.) признают это, осознают это, они уходят и сдаются",− отметил представитель коалиции.