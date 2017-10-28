Денежные переводы в Молдову растут

Более ста миллионов долларов отправили на родину в сентябре молдавские гастарбайтеры. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Большая часть денег - 36% от общего объёма переводов - поступила из стран Евросоюза. Ещё около 35% - из стран СНГ.

37 миллионов долларов перечислили из России, 17 миллионов - из Израиля, 12 - из Италии. Из США поступило примерно девять миллионов, а из Румынии - 700 тысяч.

По данным Нацбанка, свыше 50% перечислений было в долларах, 40% - в евро, и лишь 8% - в российских рублях. Всего с начала года гастарбайтеры выслали на родину 869 миллионов долларов.