РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

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