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Стрелки назад: Молдова перейдет на зимнее время
// фото: nv.ua
14:23, 28 Oct 2017
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Предстоящей ночью Молдова переходит на зимнее время. Стрелки часов нужно перевести на час назад. Формально сделать это следует в 4 утра, так что часы покажут 3:00.

Переход санкционирован решением правительства по рекомендации экономической комиссии ООН.

Переводить стрелки часов поэтапно решили в ста с лишним государствах. Главная цель перехода - экономия электроэнергии.




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