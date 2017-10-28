Озеленение страны: в ноябре высадят более трех миллионов деревьев и кустарников

Стартовала осенняя кампания по закладке зеленых насаждений. Согласно рабочему плану правительства, в ноябре в Молдове планируется посадить более трех миллионов деревьев и кустарников.

Сегодня, в Национальный день озеленения края, представители целого ряда учреждений вышли на посадку деревьев. Так, сотрудники агентства "Moldsilva" высаживали желуди в Страшенском лесхозе.

«Для обеспечения эффективного проведения мероприятия правительство утвердило План действий по озеленению. Он предусматривает, что нынешней осенью запланирована закладка лесных культур в национальном лесном фонде на площади около 555 га. Кроме того, предстоит провести вспомогательные работы по естественному восстановлению лесного фонда на площади 250 га», - заявил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Бытка.

По запросу государственных органов, экономических агентов и всех желающих принять участие в закладке зеленых насаждений «Moldsilva» предоставит необходимый посадочный материал.

Как сообщил директор агентства Ион Харалампов, 34 питомника лесных предприятий страны подготовили около 10 млн. саженцев для нынешней кампании. «У нас есть качественный посадочный материал по приемлемым ценам. В зависимости от вида растений стоимость саженца составляет от 15 до 60 леев», - сказал Харалампов.

Другие структуры из-за дождливой погоды объявили, что выберут для этой акции другой день.

Национальный день озеленения края «Дерево для нашего долголетия» учрежден указом президента в 1995 году и проводится каждый год в последнюю субботу октября.