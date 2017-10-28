Что происходит в Каталонии: все подробности

Обретет ли Каталония независимость, снимая испанские флаги? Последние новости из бурлящего региона.

Парламент Каталонии 27 октября провозгласил независимость от Испании на фоне подготовки Мадрида к ограничению автономии региона.

В ответ на это вечером сенат Испании на экстренном заседании отобрал автономию у Каталонии, сообщает korrespondent.net

Отделится ли Каталония от Испании? Свежие подробности онлайн:

- Бывший глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не признает решение испанских властей отправить его в отставку и пообещал продолжить борьбу за независимость Каталонии.

- Вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временной руководительницей женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.

- Приказом МВД Испании с должности был отстранен голову каталонской полиции Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо.

- В Барселоне состоялись демонстрации противников независимости Каталонии, не обошлось без столкновений. Протестующие с испанскими флагами после завершения мирной части протеста против независимости Каталонии напали на студию Catalunya Ràdio, которая входит в Каталанскую медиакорпорацию, и журналистов канала BTV.

Трое человек получили ранения.

- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал решать проблему Каталонии конституционным путем.

- Ведущие страны мира высказались за территориальную целостность Испании. Британия, Франция, ФРГ и Канада не поддержали самоопределение Каталонии.

- Корсика приветствовала независимость Каталонии и выразила солидарность ее правительству и народу.

- В США подтвердили, что выступают за единую Испанию.

- В МИД Абхазии заявили, что готовы рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии.

Украина, кстати, тоже уже успела выразить свою позицию: Киев за территориальную целостность Испании. Об этом написал министр Павел Климкин в Twitter.

- Глава Европарламента Антонио Тальяни заявил, что никто в Евросоюзе не признает независимость Каталонии.

- НАТО призвало решить вопрос Каталонии в рамках правового поля, отметив, что королевство является важным партнером альянса.

- Около десяти вечера 27 октября СМИ сообщили, что правительство Испании распустило парламент Каталонии и назначило новые выборы на 21 декабря. О роспуске заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

- В ряде городов Каталонии начали снимать испанские флаги с государственных учреждений

Так, городской совет Жироны снял испанский флаг в течение десяти минут после объявления результатов голосования регионального парламента.

В Жироне также объявили персоной нон-грата короля Испании Фелипа VI. Кроме того, в Сабаделе под Барселоной также начали снимать флаги Испании.

- Вечером 27 октября стало известно, что региональный парламент Каталонии после тайного голосования объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании. Всего провозглашение независимости Каталонии поддержали 70 депутатов регионального парламента, против – 10, воздержались – 2.

Кроме этого, правящая каталонская коалиция "Вместе за "Да" (Junts pel Sí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) представили 27 октября резолюционное предложение об открытии учредительного процесса, который заканчивается разработкой и утверждением конституции республики.

Полный документ Junts pel Sí и CUP представили в парламенте Испании.

В то же время испанское правительство объявило о внеочередном заседании Кабинета министров на вечер 27 октября.

Напомним, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании.