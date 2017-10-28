Обретет ли Каталония независимость, снимая испанские флаги? Последние новости из бурлящего региона.
Парламент Каталонии 27 октября провозгласил независимость от Испании на фоне подготовки Мадрида к ограничению автономии региона.
В ответ на это вечером сенат Испании на экстренном заседании отобрал автономию у Каталонии, сообщает korrespondent.net
Отделится ли Каталония от Испании? Свежие подробности онлайн:
- Бывший глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не признает решение испанских властей отправить его в отставку и пообещал продолжить борьбу за независимость Каталонии.
- Вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временной руководительницей женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.
- Приказом МВД Испании с должности был отстранен голову каталонской полиции Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо.
- В Барселоне состоялись демонстрации противников независимости Каталонии, не обошлось без столкновений. Протестующие с испанскими флагами после завершения мирной части протеста против независимости Каталонии напали на студию Catalunya Ràdio, которая входит в Каталанскую медиакорпорацию, и журналистов канала BTV.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал решать проблему Каталонии конституционным путем.
- Ведущие страны мира высказались за территориальную целостность Испании. Британия, Франция, ФРГ и Канада не поддержали самоопределение Каталонии.
- Корсика приветствовала независимость Каталонии и выразила солидарность ее правительству и народу.
- В США подтвердили, что выступают за единую Испанию.
- В МИД Абхазии заявили, что готовы рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии.
Украина, кстати, тоже уже успела выразить свою позицию: Киев за территориальную целостность Испании. Об этом написал министр Павел Климкин в Twitter.
- Глава Европарламента Антонио Тальяни заявил, что никто в Евросоюзе не признает независимость Каталонии.
- НАТО призвало решить вопрос Каталонии в рамках правового поля, отметив, что королевство является важным партнером альянса.
- Около десяти вечера 27 октября СМИ сообщили, что правительство Испании распустило парламент Каталонии и назначило новые выборы на 21 декабря. О роспуске заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.
- В ряде городов Каталонии начали снимать испанские флаги с государственных учреждений
Так, городской совет Жироны снял испанский флаг в течение десяти минут после объявления результатов голосования регионального парламента.
В Жироне также объявили персоной нон-грата короля Испании Фелипа VI. Кроме того, в Сабаделе под Барселоной также начали снимать флаги Испании.
- Вечером 27 октября стало известно, что региональный парламент Каталонии после тайного голосования объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании. Всего провозглашение независимости Каталонии поддержали 70 депутатов регионального парламента, против – 10, воздержались – 2.
Кроме этого, правящая каталонская коалиция "Вместе за "Да" (Junts pel Sí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) представили 27 октября резолюционное предложение об открытии учредительного процесса, который заканчивается разработкой и утверждением конституции республики.
Полный документ Junts pel Sí и CUP представили в парламенте Испании.
В то же время испанское правительство объявило о внеочередном заседании Кабинета министров на вечер 27 октября.
Напомним, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
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Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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