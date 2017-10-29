Первый случай экстрадиции из США: в Молдову доставили осужденного хакера

Молдавского хакера, которого в Нью-Йорке приговорили к семи годам тюрьмы за киберпреступления, доставили в Молдову.

Это первый случай экстрадиции осужденного из США в нашу страну. Мужчина не стал ничего сообщать журналистам.

Уголовное дело хакера пересмотрят молдавские судьи. До сих пор в Молдову экстрадировали более 100 наших граждан, осужденных в других странах.