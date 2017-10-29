Норвежские спасатели нашли обломки российского вертолета

Спасательный центр Северной Норвегии сообщил о том, что в результате поисковой операции у архипелага Шпицберген, где в четверг упал российский Ми-8, на дне моря удалось обнаружить фрагменты разбившегося вертолета.

Обломки найдены на глубине 209 метров, уточняют норвежские спасатели, приблизительно на расстоянии 1,2 морской мили (около 2,2 км) к северо-востоку от Ис-фьорда, расположенного на западном берегу острова Западный Шпицберген, передает ВВС.

На этом спасатели завершили свою работу, поиском тел пассажиров и членов экипажа теперь займется полиция. На борту упавшего вертолета находилось восемь человек - предполагается, что все они погибли.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на источник в международных службах авиационного поиска и спасения, "на глубине 178 м обнаружены предположительно предметы, характерные для кабины российского вертолета и личные вещи членов экипажа".

Говорить об обнаружении фрагментов фюзеляжа пока преждевременно, утверждает источник.

"На место из Мурманска направляются российские водолазы с глубоководным робототехническим оборудованием, чтобы исследовать дно", - сказал он.

Подробности операции описала губернатор Шпицбергена Керстин Аскхольт. По ее словам, российские спасатели будут работать вместе с норвежцами, сейчас они направляются к месту крушения на борту судна "Поларсиссел".

Ми-8, на борту которого находились трое пассажиров и пятеро членов экипажа, направлялся из российского поселка Пирамида в Баренцбург, упал в море недалеко от архипелага Шпицберген в четверг, около 15:35 по местному времени. Вскоре МЧС России подтвердило, что все восемь человек на борту вертолета - российские граждане, при этом трое пассажиров - сотрудники петербургского НИИ Арктики и Антарктики.