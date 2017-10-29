Ученые хотят отправить вторую миссию к Плутону

Группа ученых подписали письмо с предложением к NASA организовать вторую миссию к Плутону или в другой район пояса Койпера.

Одним из инициаторов обращения был Келси Сингер, который принимал участие в подготовке первой миссии к Плутону – New Horizons, отмечает korrespondent.net.

"Нам нужно, чтобы сообщество осознало, что люди заинтересованы. Нам нужно, чтобы сообщество осознало, что есть важные, неудовлетворенные цели", – сказал Сингер.

Ранее руководство миссии New Horizons озвучило 10 главных открытий, сделанных одноименной станцией. Подведение итогов приурочено к годовщине пролета аппарата мимо Плутона, а также его спутников.