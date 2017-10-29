В Турции перевернулся автобус с туристами

В районе Аксеки провинции Анталия в Турции перевернулся автобус с туристами.

В автобусе ехали туристы из Японии, пострадали 17 человек. Некоторые из них получили сильные травмы. Один человек умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Как передает korrespondent.net, автобус следовал из Анталии в город Конья.