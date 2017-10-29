Генсек НАТО: Ракеты КНДР угрожают Европе

Страны НАТО и, в частности, государства Европы находятся в зоне досягаемости ракет Северной Кореи. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Иомиури.

"Мы признаем, что Европа также находится в пределах досягаемости ракет. Страны НАТО также находятся под угрозой… НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО поддерживает санкции против Северной Кореи и что руководство этой страны необходимо усадить за стол переговоров, передает korrespondent.net.

Накануне в КНДР провели учебные эвакуации населения по всей стране. Они проходили в режиме светомаскировки, когда в целых поселениях полностью отключался свет для дезориентации потенциального противника. В последний раз подобные учения в КНДР проводились в 2003-м году.