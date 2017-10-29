В Лондоне украли данные о маршрутах королевы и министров

В Лондоне найдена на улице флешка с информацией о системе безопасности местного аэропорта Хитроу. Флешку нашел в западной части Лондона некий безработный. Служба безопасности аэропорта Хитроу начала расследование, сообщает газета The Mirror.

Информация на флешке хранилась незащищенной. Там оказалось 76 файлов, некоторые из которых были помечены как конфиденциальные. Среди них были схема маршрута следования британской королевы Елизаветы II и министров при пользовании аэропортом, расписания патрулей, карты расположения видеокамер и другие материалы.

Мужчина, обнаруживший флеш-накопитель, передал его редакции The Mirror. Позже представитель Хитроу заявил телеканалу Sky News, что сотрудники аэропорта проверили все планы по обеспечению безопасности и уверены, что воздушной гавани ничто не угрожает. Также он сообщил о начале внутреннего расследования и о мерах по недопущению подобных инцидентов в будущем, передает Вести.ру.