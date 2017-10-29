В Лондоне найдена на улице флешка с информацией о системе безопасности местного аэропорта Хитроу. Флешку нашел в западной части Лондона некий безработный. Служба безопасности аэропорта Хитроу начала расследование, сообщает газета The Mirror.
Информация на флешке хранилась незащищенной. Там оказалось 76 файлов, некоторые из которых были помечены как конфиденциальные. Среди них были схема маршрута следования британской королевы Елизаветы II и министров при пользовании аэропортом, расписания патрулей, карты расположения видеокамер и другие материалы.
Мужчина, обнаруживший флеш-накопитель, передал его редакции The Mirror. Позже представитель Хитроу заявил телеканалу Sky News, что сотрудники аэропорта проверили все планы по обеспечению безопасности и уверены, что воздушной гавани ничто не угрожает. Также он сообщил о начале внутреннего расследования и о мерах по недопущению подобных инцидентов в будущем, передает Вести.ру.
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Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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День будет отмечен высокой активностью. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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