Apple объявила расценки на ремонт iPhone X

Починка сломанного экрана iPhone X, если у вас нет оформленного гарантийного плана AppleCare+, обойдется в $280 — или почти в треть стоимости самого "айфона". Эта сумма — на $110 больше той, что нужна для ремонта дисплея iPhone 8 Plus, и на $130 больше "обычного" iPhone 8.

Факт участия в программе дополнительного обслуживания AppleCare+ не сильно-то снижает расценки. Сама она обходится в $200, при этом за ремонт экрана нового "айфона" требуют еще $30. Тем не менее, годовая программа Apple имеет смысл, если она была оформлена ранее, тем более в случае с 5,8-дюймовым, "бескрайним" OLED-дисплеем iPhone X.

Починка экрана iPhone 6, например, обойдется в меньшую сумму (на $129), а "обычного" iPhone 8 — на $169. Таким образом, замена OLED-панели у Apple вообще не имеет смысла, только есть не менять экран по расширенной гарантии, передает Вести.ру.