Американский актер Энтони Рэпп, известный по роли лейтенанта Стамеца в сериале "Звездный путь: Дискавери", рассказал о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси.
В интервью изданию BuzzFeed Рэпп рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси пытался склонить его к сексу. По словам Рэппа, это произошло после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись, сообщает ВВС.
"Он подхватил меня, как жених невесту. Я начал изворачиваться, мол, что происходит? Он уложил меня на кровать и забрался сверху", - рассказал Рэпп. По его словам, в этот момент Спейси был сильно пьян.
Рэппу удалось вырваться и убежать, но случившееся очень напугало и травмировало его, признался актер.
Он добавил, что рассказать об инциденте он решил на фоне скандала, развернувшегося вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна.
Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения.
"Я в ужасе от этой истории. Я правда не помню этой встречи, ведь это, вероятно, было более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я приношу ему искренние извинения за свое неподобающее пьяное поведение", - говорится в заявлении Спейси в "Твиттере".
Обладатель премии "Оскар" добавил, что очень сожалеет о том, что Рэппу пришлось долгие годы жить с этими переживаниями.
Кроме того, Спейси, тщательно скрывавший подробности своей личной жизни, заявил, что история Рэппа дала ему мужества признаться в своей гомосексуальности.
"На протяжении своей жизни я влюблялся и в мужчин, и в женщин, вступал в романтические связи и с теми, и с другими. Сейчас я сделал выбор в пользу гомосексуальности", - говорится в заявлении актера.
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