Китаец пытался вывезти из России в ботинках более трех килограмм золота

В России на Благовещенской таможне задержали гражданина Китая, который пытался незаконно вывезти золото на сумму свыше 8,6 млн рублей (около 150 тысяч долларов – ред.). Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В комнате личного досмотра Благовещенского таможенного поста Благовещенской таможни у гражданина КНР 1981 года рождения, выезжавшего из России в Китай, в вырезанных углублениях подошвы были обнаружены четыре слитка желтого металла", – говорится в сообщении.

По заключению экспертов, слитки содержали золото, весом не менее 3 кг 680 граммов, общей стоимостью более 8 млн 666,8 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), пишет korrespondent.net