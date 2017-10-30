В Лондоне на улице нашли флешку с секретной информацией

Безработный мужчина нашел на одной из улиц Лондона цифровое устройство с 2,5 гигабайтами конфиденциальной информации о безопасности аэропорта Хитроу. Об этом сообщает Радио Свобода.

Пресс-секретарь аэропорта подтвердила сообщение о том, что USB-накопитель содержит маршруты безопасности, расписание, типы идентификации, необходимые для доступа к безопасности, и другие материалы.

Издание сообщило, что среди деталей, найденных на флешке, был маршрут и меры безопасности, принимаемые во время присутствия королевы Елизаветы II в Хитроу. Также в обнаруженных файлах были карты с подробным описанием места расположения камер безопасности и сети туннелей и маршрутов для эвакуации, сообщает korrespondent.net

Человек, который нашел накопитель информации, сообщил, что шел в библиотеку, чтобы воспользоваться интернетом для поиска работы, и нашел флэшку в районе Квинс-Парка в Западном Лондоне.

В аэропорту заявили, что планы безопасности после инцидента пересмотрят, добавив, что аэропорт остается бдительным в отношении угроз. Сотрудники службы безопасности Хитроу начали внутреннее расследование, чтобы выяснить, как это произошло, и предпринимают шаги для предотвращения подобного в будущем.