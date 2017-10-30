На футбольном матче в Мексике произошла стрельба: погибли два человека

В штате Герреро в Мексике группа вооруженных людей открыла стрельбу по зрителям любительского футбольного матча. Об этом в воскресенье, 30 октября,сообщает Quadratin.

Отмечается, что инцидент произошел в 15:00 по местному времени.

Сначала сообщалось о трех раненых, однако позже представители Красного Креста подтвердили, что двое из них погибли, сообщает korrespondent.net

Раненого отправили в госпиталь. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Тела двух погибших родственники забрали домой.