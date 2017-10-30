Последствия непогоды в Молдове: 22 населенных пункта остались без электричества

В Молдове 22 населенных пункта остались без электричества из-за сильного ветра.

На Ботанике, дерево упало на проезжую часть, и заблокировало движение по улице Христо Ботев. Кроме того, дерево оборвало линию электропередач.



Напомним, по всей стране объявлен код метеоопасности из-за непогоды. На севере и в центре страны объявлен оранжевый код, на юге - желтый.



В некоторых районах скорость ветра достигает 90 километров в час. Метеопредупреждение в связи со шквалистым ветром останется в силе до 31 октября.







