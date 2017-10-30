Соединенным Штатам Америки необходимо укреплять связи с Молдовой и работать вместе, чтобы положить конец российскому давлению на обе страны. Это мнение высказал американский обозреватель Джереми Франкел в анализе, опубликованном на сайте washingtontimes.com. Эксперт отмечает, что у США есть надежный союзник в Молдове – Влад Плахотнюк, председатель Демократической партии Молдовы, которая находится у власти. «Будучи председателем Демократической партии Молдовы, он твердо высказывался против долгосрочных перспектив подчинения Молдовы России. ДПМ неоднократно подтверждала свою приверженность западным доктринам, таким как демократия», - пишет Джереми Франкел, передает politics.md
Он также пишет, что Плахотнюк придерживается проамериканской и проевропейской ориентации. В то же время, пытаясь противостоять вмешательству России и попыткам дестабилизации ситуации, лидер ДПМ помог Молдове оправиться от кризисов последних лет. Здесь автор напомнил о восстановление доверия граждан и иностранных партнеров после хищений в банковской системе в 2014 году, обеспечивание условий, позволивших вернуться к экономическому росту страны.
Автор обращает внимание на тот факт, что США только сейчас обнаружили махинации России, которая пытается извлечь выгоду из скандалов в США. С другой стороны, Молдова сталкивается с такими ситуациями на протяжении 25 лет. «Поскольку Соединенные Штаты получает все больше доказательств вмешательства России в наши президентские выборы, Молдова представляет доказательства того, что Россия вмешалась в президентские выборы, которые привели к избранию пророссийского президента Игоря Додона. К счастью для Молдовы, его президент имеет более представительную позицию», - отмечает американский обозреватель.
Комментарии
- Парламент Молдовы объявил конкурс на поставку горячих блюд в свою столовую
- Глава кабмина встретился с экспертами миссии МВФ
- Дональд Трамп рассказал, почему алкоголь и табак для него табу
- В Молдову не пустили эксперта по глобализации, приглашенного ПКРМ
- Вице-министр иностранных дел Лилиан Дарий принял посла Польши
- Коммунист Василий Панчук сложил мандат депутата
- Павел Филип: "Президент Игорь Додон закончил свои дела в качестве президента ..."
- Майя Санду: Отчет Kroll станет первым шагом в чистке политического класса
- Если в Молдове будут сохраняться принципы демократии возможно вхождение в ЕС
- Игорь Додон объявил о создании Совета специалистов
- Женщины в Саудовской Аравии смогут посещать стадионы
- С 1 ноября автомобилисты Молдовы переходят на зимний режим
- За год молдавские пограничники выявили 60 поддельных румынских паспортов
- Apple уволила сотрудника из-за видео об iPhone X
- СМИ: В Швеции вышли на след хакеров-вымогателей из России
- В Берлине объявлен режим ЧС
- В Молдове действует оранжевый код метеоопасности
- Apple объявила расценки на ремонт iPhone X
- Первый случай экстрадиции из США: в Молдову доставили осужденного хакера
- В Лондоне украли данные о маршрутах королевы и министров
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com