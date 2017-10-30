Поход в кафе закончился трагедией: жительницу Кишинева жестоко избили и изнасиловали

Трагедией закончился поход в кафе 32-летней жительницы Кишинёва. Двое новых знакомых жестоко её изнасиловали.

На террасе она познакомилась с двумя молодыми людьми, которые пригласили её в офис, в котором они работают. Там они жестоко избили женщину и изнасиловали несколько раз. После надругательств они вызвали женщине такси и отправили домой.



Той же ночью потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.



Подозреваемых вычислили и арестовали на 30 суток. Им грозит наказание сроком от 5 до 12 лет лишения свободы.





