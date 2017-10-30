Самые популярные автомобили в Молдове

Почти четыре тысячи новых машин продано в нашей стране за девять месяцев текущего года. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2016-го. По данным статистики, из всех зарегистрированных машин примерно 20% - новые.

Самой популярной остается Дачия. За девять месяцев этого года было продано 650 новых машин этой марки. Второе место у Шкоды, а новые машины марки Хёндэ выбрали 480 автовладельцев. На четвертом месте Тайота, а замыкает пятерку самых продаваемых авто - Мерседес.



Машины класса люкс также пользовались спросом. Лидирует в списке мерседес S-класса. На втором месте Range Rover, бронза - у BMW седьмой серии.



Наши соотечественники по-прежнему покупают и подержанные машины. Особым спросом пользуются авто, произведенные 8-10 лет назад. С января по сентябрь таких машин зарегистрировали почти 10 тысяч.



Всего за этот год в Молдове было продано более двадцати с половиной тысяч как новых, так и поддержанных автомобилей.





