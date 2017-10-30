Завтра, 31 октября истекает срок подачи заявок на получение субсидий. Фермеры спешат воспользоваться последней возможностью получить госпомощь.
"Из-за погоды не было времени закончить сбор документов", - сказал фермер Леон Ангел.
"Купил 60 многоярусных ульев и 60 пчелиных семей. Вложил почти 200 тысяч леев. Субсидии составят 50%, то есть сто тысяч", - сообщил пчеловод Василий Куку.
"Купил трактор для виноградников и садов, спринклеры и культиваторы. Субсидии включены в контракт, они будут автоматически переведены в счет погашения кредита", - рассказал фермер Константин Бивол.
Аграрии признают: помощь от государства помогает развитию бизнеса.
"Всякий раз, когда планирую инвестиции, подсчитываю, сколько может компенсировать государство. А это 25-40 процентов в зависимости от объема вложений", - сказал фермер Никита Ион.
"Модернизировали ирригационную систему, купили трубу и оснащение для капельного орошения", - сообщил фермер Георгий Бобыркэ.
В Агенстве по платежам и интервенциям в сельском хозяйстве отмечают рост интереса к получению субсидий.
"Мы обслуживаем четыре района: Оргеевский, Теленештский, Шолданештский и Резинский. До сих пор приняли 560 пакетов документов. Это больше, чем в прошлом году. Тогда было 457", - рассказал глава Оргеевского офиса AIPA Валериан Коробкэ.
В целом по стране с начала июля принято 4700 заявок. Это на 10% больше, чем в прошлом году.
"До 31 декабря 2017 года на счета сельхозпроизводителей будут переведены все имеющиеся средства. Не исключаем, что какая-то часть перейдет на 2018-ый", - сообщил директор AIPA Николай Чубук.
В общей сложности аграрии запросили субсидий более чем на 600 миллионов леев. В распоряжении AIPA в нынешнем году только 530 миллионов.
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День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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