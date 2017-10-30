По словам временно исполняющего обязанности мэра столицы Нистора Грозаву, инициатива принадлежит правительству, которое намерено украсить Рождественскую елку у фонтана возле Национального дворца.

Традиционный Новогодний концерт пройдет на площади Великого Национального Собрания, где будет украшена и главная елка страны, передает IPN.



Идею организации ярмарки на ул. 31 Августа озвучил премьер-министр Павел Филип. Нистор Грозаву отметил, что эта зона является подходящей, так как там находятся два музея, Национальная библиотека и Национальный дворец им. Николая Сулака.



На Рождественской ярмарке будут установлены и ярмарочные карусели, которые будут отличаться от тех, которые устанавливались до сих пор на ПВНС. Одна Новогодняя елка будет находиться в центре фонтана у Национального дворца, а другая на ПВНС.

„Будут две елки, но я не хочу, что мы разделяли их – одна принадлежит мэрии, а другая правительству. Прошу всех не трактовать это так”, - отметил Нистор Грозаву, заявив, что речь идет не о конкуренции между местными и центральными органами власти, а о „дополнении”.



На ярмарке будет около 60 торговых мест. Дорожное движение на ул.31 Августа будет приостановлено в периметре улиц Бэнулеску-Бодони и Пушкина, и общественный транспорт будет перенаправлен по параллельным улицам.